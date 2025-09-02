Yago Dora vence em Fiji e se torna campeão mundial de surf

Pela oitava vez em 11 anos, o título mundial da WSL (World Surf League), ficou com um brasileiro. O curitibano, radicado em Florianópolis, Yago Dora, de 29 anos, entrou para a galeria de campeões mundiais, após superar o americano Griffin Colapinto, na grande final realizada em Fiji, na Malásia.

Yago foi o líder da temporada regular e só precisava de uma vitória para garantir o título, enquanto seu adversário necessitava vencer o primeiro confronto entre eles, para a levar a disputa a uma melhor de três.

Com a conquista, Dora se junta a Gabriel Medina (2014, 2018, 2021), Felipe Toledo (2022 e 2023), Adriano Souza (2015) e Italo Ferreira (2019), como os brasileiros campeões da WSL. De 2014 pra cá, apenas em 2016, 2017 e 2023 o título não ficou com um brasileiro, com o havaiano John John Florence, sendo campeão nas três oportunidades.

A final começou bastante animada com muitas ondas e maré cheia. O americano saiu na frente do brasileiro, pegando boas ondas e estava na liderança faltando apenas 20 minutos para o fim. Mas Yago não se abalou e na última oportunidade conseguiu pegar sua melhor onda do dia, subindo para a liderança com um somatório de 15.66.

Griffin que tinha 11.50, precisava de um 9.33 para virar. O americano até tentou, mas ficou bem longe da nota salvadora, melhor para Yago Dora, que fez a festa comemorando com o pai e sua namorada, que estavam em uma embarcação assistindo a grande final.

"É inacreditável para mim. Senti essa energia em Fiji desde que cheguei aqui e sempre acreditei nesse título. Fico feliz em trazer mais um título para o Brasil. Agradeço a todos que me apoiaram ao longo da carreira", afirmou o novo campeão mundial.

