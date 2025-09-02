Atletas mirins de São Gonçalo conquistam oito medalhas no Pan Kids 2025, em Orlando

O que começou como um sonho em um tatame de São Gonçalo virou realidade nos Estados Unidos: alunos da Escola de Luta Michel Kmiec conquistaram oito medalhas no Pan Kids 2025, uma das competições de Jiu-Jitsu infantil mais prestigiadas do mundo, realizada em Orlando.



O evento, voltado para o Jiu-Jitsu infantil, que ocorreu em julho deste ano, é organizado pela IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation) e busca incentivar o esporte e promover competições saudáveis entre as crianças. A presença das crianças gonçalenses nesse ambiente é um marco para suas carreiras, uma vez que tiveram a oportunidade de lutar com oponentes de diferentes lugares do mundo e com um nível técnico elevado.

Os atletas mirins são alunos da Escola de Luta Michel Kmiec | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

“Foi uma experiência única. Estar em um dos maiores palcos do Jiu-Jitsu mundial mostrou para nossas crianças a grandiosidade do esporte. O nível técnico é altíssimo, com atletas do mundo inteiro, e cada luta foi um grande aprendizado. Mais do que resultados, o que levamos dessa experiência foi crescimento, maturidade e a certeza de que estamos no caminho certo”, disse o professor de Jiu-Jitsu há 25 anos, Michel Kmiec.

A edição do Pan Kids 2025 foi a primeira dessa competição da qual os jovens atletas gonçalenses participaram; entretanto, eles já estão acostumados a lutar internacionalmente. Em razão dos desafios que iriam encontrar na competição em Orlando, e em outras, as crianças foram instruídas e apoiadas por professores e familiares.



“Essa foi a primeira vez que eles participaram do Pan Kids nos EUA, mas eles já participaram de campeonatos na Europa e nos Emirados Árabes. Foi um caminho de muito trabalho, disciplina e dedicação. Nossas crianças foram preparadas desde cedo não só tecnicamente, mas também emocionalmente, entendendo o valor da persistência. O Pan Kids é o reflexo de todo esse esforço conjunto entre atletas, famílias e professores”, contou o professor.



O trabalho árduo dos atletas e do professor teve uma bela resposta, com a conquista de oito medalhas no Pan Kids 2025, ocupando os três lugares do pódio. Apesar da pouca idade, os atletas já demonstram um desempenho e técnica de excelência, comprovados durante as competições.



Os medalhistas de ouro são: Ravi Belo, de 11 anos (Ravi Cavalo Doido); Anna Beatriz, de 15 anos (Amassa Pão); e Ana Carolina dos Santos (Ana Chata).



Medalhistas de ouro Anna Beatriz e Ana Carolina dos Santos | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

A medalhista de prata foi Stefany Iaiá, de 15 anos.

Os medalhistas de bronze são: Erick Souza, de 13 anos (Erick Cebolinha); Maria Luiza, de 13 anos; Beatriz Braga, de 13 anos; e Arthur Paiva, de 14 anos.

Medalhistas de bronze Erick Souza e Arthur Paiva | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Para Michel, ver as crianças vencendo as competições ultrapassa o significado de uma medalha, pois representa que, mesmo com a pouca idade, elas conseguem superar obstáculos. Ele se sente feliz pela confiança depositada nele e em seu trabalho.



“É uma sensação indescritível. Não é apenas a medalha no peito deles, é o brilho nos olhos, a confiança renovada e a certeza de que eles são capazes de superar qualquer obstáculo. Para mim, cada conquista representa não só a vitória de um atleta, mas a vitória de uma criança que acreditou em si mesma, de uma família que confiou no trabalho e de uma equipe que lutou unida. É saber que essas vitórias não terminam no tatame: elas se transformam em lições de vida que eles carregarão para sempre”, disse.

Sob supervisão de Marcela Freitas