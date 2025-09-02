Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Atletas mirins de São Gonçalo conquistam oito medalhas no Pan Kids 2025, em Orlando

Crianças da Escola de Luta Michel Kmiec brilham em competição internacional de Jiu-Jitsu e trazem ouro, prata e bronze para o Brasil

relogio min de leitura | Escrito por Cristine Oliveira | 02 de setembro de 2025 - 12:11
O evento voltado para o Jiu-Jitsu infantil ocorreu em julho deste ano -

O que começou como um sonho em um tatame de São Gonçalo virou realidade nos Estados Unidos: alunos da Escola de Luta Michel Kmiec conquistaram oito medalhas no Pan Kids 2025, uma das competições de Jiu-Jitsu infantil mais prestigiadas do mundo, realizada em Orlando.

O evento, voltado para o Jiu-Jitsu infantil, que ocorreu em julho deste ano, é organizado pela IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation) e busca incentivar o esporte e promover competições saudáveis entre as crianças. A presença das crianças gonçalenses nesse ambiente é um marco para suas carreiras, uma vez que tiveram a oportunidade de lutar com oponentes de diferentes lugares do mundo e com um nível técnico elevado.

Os atletas mirins são alunos da Escola de Luta Michel Kmiec |  Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

“Foi uma experiência única. Estar em um dos maiores palcos do Jiu-Jitsu mundial mostrou para nossas crianças a grandiosidade do esporte. O nível técnico é altíssimo, com atletas do mundo inteiro, e cada luta foi um grande aprendizado. Mais do que resultados, o que levamos dessa experiência foi crescimento, maturidade e a certeza de que estamos no caminho certo”, disse o professor de Jiu-Jitsu há 25 anos, Michel Kmiec.

A edição do Pan Kids 2025 foi a primeira dessa competição da qual os jovens atletas gonçalenses participaram; entretanto, eles já estão acostumados a lutar internacionalmente. Em razão dos desafios que iriam encontrar na competição em Orlando, e em outras, as crianças foram instruídas e apoiadas por professores e familiares.

“Essa foi a primeira vez que eles participaram do Pan Kids nos EUA, mas eles já participaram de campeonatos na Europa e nos Emirados Árabes. Foi um caminho de muito trabalho, disciplina e dedicação. Nossas crianças foram preparadas desde cedo não só tecnicamente, mas também emocionalmente, entendendo o valor da persistência. O Pan Kids é o reflexo de todo esse esforço conjunto entre atletas, famílias e professores”, contou o professor.

O trabalho árduo dos atletas e do professor teve uma bela resposta, com a conquista de oito medalhas no Pan Kids 2025, ocupando os três lugares do pódio. Apesar da pouca idade, os atletas já demonstram um desempenho e técnica de excelência, comprovados durante as competições.

Os medalhistas de ouro são: Ravi Belo, de 11 anos (Ravi Cavalo Doido); Anna Beatriz, de 15 anos (Amassa Pão); e Ana Carolina dos Santos (Ana Chata).

Medalhistas de ouro Anna Beatriz e Ana Carolina dos Santos |  Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

A medalhista de prata foi Stefany Iaiá, de 15 anos.

Os medalhistas de bronze são: Erick Souza, de 13 anos (Erick Cebolinha); Maria Luiza, de 13 anos; Beatriz Braga, de 13 anos; e Arthur Paiva, de 14 anos.

Medalhistas de bronze Erick Souza e Arthur Paiva |  Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Para Michel, ver as crianças vencendo as competições ultrapassa o significado de uma medalha, pois representa que, mesmo com a pouca idade, elas conseguem superar obstáculos. Ele se sente feliz pela confiança depositada nele e em seu trabalho.

“É uma sensação indescritível. Não é apenas a medalha no peito deles, é o brilho nos olhos, a confiança renovada e a certeza de que eles são capazes de superar qualquer obstáculo. Para mim, cada conquista representa não só a vitória de um atleta, mas a vitória de uma criança que acreditou em si mesma, de uma família que confiou no trabalho e de uma equipe que lutou unida. É saber que essas vitórias não terminam no tatame: elas se transformam em lições de vida que eles carregarão para sempre”, disse.

