Flamengo pensa em recuperar lesionados durante a Data Fifa para sequência da temporada

O Flamengo terá as próximas duas semanas, em que não entrará em campo, para resolver algumas pendências. A principal delas é a liberação de jogadores do departamento médico. A próxima partida do Rubro-Negro acontece apenas no dia 14, diante do Juventude, fora de casa, pelo Brasileirão.

A expectativa para que jogadores lesionados retornem é grande. A maior gira em torno de Erick Pulgar. O técnico Filipe Luís disse recentemente que o volante chileno poderia ficar à disposição para as quartas de final da Libertadores, no dia 18 de setembro.

A Data Fifa, portanto, será fundamental para que o jogador retorne. A previsão inicial é outubro, mas há chance dele voltar a treinar com o restante do grupo antes, alimentando a expectativa de retorno mais cedo que o esperado.

O lateral-esquerdo Alex Sandro é quem mais tem chances de deixar o departamento médico. Ele ficou de fora do duelo contra o Grêmio após deixar o jogo contra o Vitória com uma lesão na panturrilha esquerda. O quadro não é considerado grave e ele deve atuar diante do Juventude.

O período sem jogos também será importante para descansar atletas desgastados e que corriam risco de lesão. O volante Jorginho, por exemplo, foi poupado do duelo contra o Tricolor gaúcho, no domingo (31), por conta de dores na parte posterior da coxa esquerda.

Pensando na recuperação e descanso, o Flamengo deu folga aos jogadores nesta semana. O elenco se reapresentará no Ninho do Urubu na sexta-feira (05).