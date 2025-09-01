Botafogo empresta Huguinho para clube belga de John Textor

O Botafogo acertou o empréstimo do jovem Huguinho, da base alvinegra, para o RWDM Brussels, da Bélgica. O clube europeu também pertence a John Textor, dono da SAF do Glorioso. O volante ficará por um ano no futebol belga, mas o clube carioca pode solicitar seu retorno antes do fim do período.

Huguinho participará de treinos com a seleção brasileira na Granja Comary antes de se apresentar na Europa em seu novo clube. O Botafogo deseja dar mais rodagem ao atleta. No clube, há mais quatro nomes para a posição: Danilo, Marlon Freitas, Newton e Allan.

O jovem tem quatro jogos na temporada pelo time profissional do Botafogo. Ele estreou sob o comando de Davide Ancelotti no final da partida contra o Bragantino, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Ele também atuou na goleada por 5x0 sobre o Fortaleza, fora de casa, pelo Brasileirão.

O atleta é considerado uma promessa das divisões de base do Alvinegro. Ele também pode ser utilizado como lateral-direito. Nesta segunda-feira (1º), aos 18 anos, ele assinou sua renovação com o Botafogo. Ele já estava integrado à rotina do time profissional no Espaço Lonier.