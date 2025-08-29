São Gonçalo terá final de semana cheio de eventos para celebrar a prática esportiva

A Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) da Prefeitura de São Gonçalo vai proporcionar eventos esportivos durante o próximo fim de semana. No sábado (30), os gonçalenses poderão saber mais sobre o universo fitness no 1º Campeonato Municipal de Fisiculturismo, no Clube Mauá. Já no domingo (31), vai ocorrer a 14ª Taça Rio de Janeiro de Artes Marciais, na Quadra Poliesportiva Henrique Lage, na Venda da Cruz.

Com o intuito de incentivar a prática de esportes e valorizar os atletas da cidade, a Semel vai realizar a competição de fisiculturismo MR São Gonçalo, em parceria com a Federação de Culturismo do Rio de Janeiro, e chancelada pela Confederação Brasileira de Culturismo, Musculação e Fitness. O evento acontece no sábado (30), no Clube Esportivo Mauá, no Centro, às 8h, e recebe como entrada um quilo de alimento não perecível, para ser doado a instituições sociais da cidade.

Leia também:

Fluminense sofre gol no fim e sai derrotado no jogo de ida da Copa do Brasil

Revista britânica afirma que julgamento de Bolsonaro é uma 'lição de democracia' para os EUA

No domingo, 180 atletas de artes marciais vão participar da 14ª Taça Rio de Janeiro. O campeonato é organizado pela Federação Interestadual de Kickboxing e Artes Marciais (FIKAM) e executado pela Secretaria de Esporte e Lazer. Lutadores de 8 a 40 anos vão disputar nas modalidades Kickboxing, Kick light, Point Fight e Musical Forms. O público poderá conferir o evento, que tem entrada livre e gratuita, na Quadra Poliesportiva Henrique Lage, a partir das 10h.

Também no sábado (30), a Semel vai prestar apoio à caminhada “Onda Verde", em alusão ao Dia do Profissional de Educação Física, comemorado no dia 1º de setembro. A iniciativa é do Conselho Regional de Educação Física (CREF) e tem como objetivo destacar o exercício como prática essencial à saúde e valorizar os profissionais de educação física. A concentração para a caminhada será às 7h, em frente à Igreja Universal, na Rua Jaime Figueiredo e será finalizada na Praça dos Ex-Combatentes, no Patronato.