Bia Haddad vence partida e avança no US Open: "Estava forte mentalmente"

A brasileira Bia Haddad venceu com tranquilidade a suíça Viktorija Golubic, número 72 do ranking mundial de tênis, nesta quinta-feira (28) e avançou a terceira fase do US Open. Bia é a única representante do Brasil no torneio após a eliminação de João Fonseca. Agora, ela enfrenta a ex-top 3 do mundo, Maria Sakkari.

A vitória tranquila, por 2 sets a 0, foi bem diferente da estreia da tenista na competição. Na primeira rodada, Bia encarou um jogo tenso, estava nitidamente irritada e precisou superar alguns "fantasmas", como ela mesma afirmou após a partida.

"Obrigado a todos os brasileiros que estão aqui. Foi uma ótima partida mental para mim. Eu sabia que seria uma partida difícil, mas hoje eu estava forte mentalmente. Não estava tão agressiva, mas soube ficar nos pontos. É muito difícil jogar primeiramente contra nós mesmos. Fico feliz de ter a oportunidade de entrar mais uma vez em quadra e jogar ainda melhor", avaliou a tenista.

Quando as duas atletas entraram em quadra para a disputa, a plateia teve uma dificuldade inicial para diferenciar Bia da adversária, já que as duas estavam usando exatamente a mesma combinação de roupa, uma regata branca e saia rosa. A única diferença eram os tênis usados pelas atletas.

Bia estava muito confortável durante a partida, superando a suíça nos confrontos e ganhando com parciais 6/1 e 6/4.