Fluminense vence o Fortaleza pelo Brasileirão e se aproxima do G-6
Tricolor carioca se impõe em jogo duro e vence o Leão do Pici no Maracanã
O Fluminense recebeu o Fortaleza na tarde deste sábado (16), no Maracanã, e venceu pelo placar de 2x1. Os gols foram marcados por Cano e Canobbio (Flu), com Breno Lopes (For) descontando.
O primeiro tempo com os visitantes tentando pressionar. A primeira finalização veio logo aos 3 minutos, com Pikachu, que parou em Fábio. Mas foi o Fluminense que abriu o placar. Aos 9, bela jogada de Serna pela direita, que só rolou pra Cano empurrar para as redes. O Leão do Pici teve boa chance aos 19, com Herrera, após cruzamento da direita. Mas a conclusão saiu por cima da meta tricolor. Aos 25, o Fortaleza chegou a empatar, com Kervin Andrade, mas o VAR viu o toque de mão do atacante e anulou o gol. Nos acréscimos do primeiro tempo, Martinelli foi derrubado na área e o juiz assinalou o pênalti. Mas, novamente o VAR interferiu e anulou a marcação e assinalou simulação do volante do Flu.
A etapa final começou novamente com o Fortaleza pressionando. Logo com 1 minuto, Pikachu testou Fábio que espalmou para escanteio. Os visitantes tentaram manter o ritmo, mas o jogo diminuiu a rotação. Aos 18, o Flu aproveitou. Em belo contra-ataque, Serna partiu pela esquerda e serviu Canobbio, no meio da área, sozinho, que só tocou para ampliar a vantagem. O jogo passou a pegar fogo. Aos 25, Weverson recebeu na área e quase diminuiu para o Fortaleza. Na sequência, Cano quase fez o terceiro após cruzamento e saída errada do goleiro Helton Leite, mas bateu para fora. No ataque seguinte, o Fortaleza descontou. Allanzinho recebeu sozinho pela direita e só rolou para Breno Lopes empurrar para o gol vazio. Aos 42, Bareiro tentou de cabeça e se não fosse Fábio, seria o empate do Fortaleza. Aos 47, Fábio fez outra boa defesa para segurar o resultado e garantir a vitória suada do Tricolor.
Agora, o Fluminense vira a chave e se concentra na Copa Sul-Americana. Na terça-feira (19), recebe o América de Cali, no Maracanã, às 21h30. No mesmo dia, mas às 19h, o Fortaleza encara o Vélez, pela Libertadores.