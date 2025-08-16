Vasco pode chegar a dez estrangeiros com novos reforços e projeta saídas na janela de transferências

O Vasco anunciou nesta semana a contratação do atacante colombiano Andrés Gómez. O clube tem conversas avançadas com o compatriota Carlos Cuesta, que está no Galatasaray, da Turquia.

Com a chegada de mais dois estrangeiros, o Cruzmaltino pode chegar a dez no elenco e ultrapassar o limite de gringos permitido pela CBF para a lista de relacionados por partida para competições nacionais.

Atualmente, o Vasco tem nove estrangeiros no elenco: os argentinos Vegetti, Sforza e Garré; os uruguaios Puma Rodríguez e Maurício Lemos; o português Nuno Moreira; o angolano Loide Augusto; e o chileno Jean David.

A diretoria não descarta a saída de alguns desses estrangeiros na atual janela de transferências. Alguns nomes não vêm atuando e têm suas situações sendo avaliadas pelo cliube.

O argentino Sforza é um deles. Ele não faz parte dos planos e atuou em apenas cinco partidas em 2025. A diretoria recebeu algumas sondagens sobre a situação do jogador e conversa com seus representantes para definir seu futuro.

O chileno Jean David teve sondagens de clubes do México e do Chile. Ele chegou a recusar uma oferta e um time do exterior em julho. Havia o acordo entre os clubes mas ele não aceitou o salário oferecido. Ele não está nos planos da comissão técnica de Fernando Diniz e sequer é relacionado.

O lateral Puma Rodríguez teve sua renovação congelada nos últimos meses. Ele chegou a não ser relacionado por Diniz por opção técnica em partida contra o Grêmio, mas voltou a ter oportunidades e completou sete jogos no Brasileirão, o que dificultaria sua saída para outro clube da Série A nesta janela. Seu contrato vai até o final deste ano.