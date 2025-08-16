Pulgar evolui em recuperação e já tem previsão de voltar aos treinos no Flamengo

O Flamengo terá o retorno de De la Cruz para o jogo contra o Inter, no domingo (17). Danilo e Emerson Royal retornam, no mais tardar, no meio da semana. Agora, o clube aguarda o retorno de Erick Pulgar.

O volante chileno desfalca o Rubro-Negro desde a Copa do Mundo de Clubes da Fifa. E o titular absoluto do técnico Filipe Luís tem feito falta ao clube. A recuperação da cirurgia tem evoluído bem e ele já tem previsão de retorno aos treinos.

Pulgar teve uma fratura no quinto metatarso do pé direito na derrota por 4x2 para o Bayern de Munique na partida que eliminou o Flamengo da Copa de Clubes. Ele passou por cirurgia no dia 3 de julho, e após duas semanas de repouso, se reapresentou no Ninho do Urubu para iniciar a fisioterapia.

Leia também:

▶ Niterói tem campeonato de surfe neste domingo (16)

▶ Polícias Civil e Militar prendem traficantes de drogas na praia de Copacabana

O jogador vem se dedicando e acompanhado a evolução por radiografias. Ele não sente mais dores no local. Após uma tomografia computadorizada entre a semana 10 e 12 pós-cirurgia, ele deve ser liberado para treinar. E então haverá mais algumas etapas: voltar a correr no campo, começar os trabalhos com bola, ser liberado pela fisioterapia e, aí sim, integrado ao grupo.

O chileno, portanto, volta a treinar na segunda quinzena de setembro. Seu retorno aos jogos vai depender de seu condicionamento físico depois de tanto tempo parado. A temporada, neste ano, será mais longa, indo até dia 21 de dezembro. Isso fará com que Pulgar ainda possa participar de alguns jogos.