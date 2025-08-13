Vasco encaminha venda do zagueiro João Victor para o CSKA Moscou, da Rússia

João Victor, um dos mais criticados do elenco, está de saída do Vasco - Foto: Matheus Lima/Vasco

João Victor, um dos mais criticados do elenco, está de saída do Vasco - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco acertou a venda do zagueiro João Victor para o CSKA Moscou, da Rússia. O jogador aceitou a proposta do clube europeu. A diretoria vascaína tentou aumentar os valores, porém, acabou concordando com o negócio. A negociação era uma vontade do jogador, que vem sendo muito criticado pela torcida.

A proposta inicial por João Victor foi em torno de 4 milhões de euros (R$ 25 milhões). O clube carioca até tentou aumentar a pedida. O valor final deve ficar em torno de 5 milhões de euros, entre preço fixo e bônus. O Vasco ficará com 25% de uma futura venda.

O presidente Pedrinho e o técnico Fernando Diniz não queriam a saída de João Victor. Ele era considerado titular do time, mas o zagueiro se sentia pressionado pelas cobranças e pelas ameaças sofridas, como na vez que uma torcida organizada foi ao CT cobrá-lo.

Ao receber a proposta da Rússia, o jogador sinalizou que queria deixar o clube. No fim, a negociação foi vista como positiva para todos os lados. O Vasco não precisará pagar mais o bônus de permanência na Série A em 2025 no valor de 1 milhão de euros, previsto na compra do zagueiro.

Além disso, irá se livrar das obrigações salariais com o jogador, que tinha um dos maiores vencimentos do clube. O dinheiro deve ajudar na contratação de um zagueiro nesta janela de transferências.