Fluminense recebe negativa do Zenit sobre a procura do zagueiro Nino

O Fluminense foi informado pelo Zenit, da Rússia, que o zagueiro Nino é inegociável no momento. O clube carioca sonhava em repatriar o jogador mas os russos jogaram um balde de água fria no desejo do Tricolor.

Com as lesões de Thiago Silva e Ignácio, o Flu agora volta suas atenções ao mercado para buscar um novo nome para reforçar a zaga. A intenção da diretoria é anunciar uma nova contratação nos próximos dias.

A comissão técnica trabalha com a ideia de ter Thiago Silva e Ignácio à disposição para as quartas de final da Copa do Brasil. Com a dupla ficando de fora ainda por mais três ou quatro semanas, o objetivo é trazer de forma imediata um zagueiro neste período.

Apesar da recusa do Zenit em negociar Nino, o Fluminense ainda não desistiu do sonho de repatriar o zagueiro. O clube aguarda uma eventual abertura por parte dos russos, já que o jogador demonstrou interesse em retornar ao Tricolor.

Nino foi anunciado pelo Zenit em janeiro de 2024, depois de cinco anos no Fluminense. Ele tem contrato com o clube russo até junho de 2028. Pelo Fluminense, Nino disputou 246 jogos, com 13 gols marcados.

Capitão da equipe desde a aposentadoria do atacante Fred, o zagueiro entrou para a história do clube com grandes atuações na conquista da Libertadores de 2023. Sua última partida pelo Tricolor foi a derrota para o Manchester City na final do Mundial de Clubes, em 22 de dezembro daquele ano.