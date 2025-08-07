Após queda na Copa do Brasil, Flamengo mantém Brasileirão como prioridade

O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil na noite de quarta-feira (06), pelo Atlético-MG, na disputa por pênaltis, na Arena MRV. O clube até venceu a partida por 1x0, mas não teve bom aproveitamento na marca da cal e se despediu do torneio. As escolhas do técnico Filipe Luís para os dois jogos indicaram que a competição não era prioridade do clube.

Agora, o Fla tem tempo para focar nas outras competições. A diretoria acredita que a queda na competição não atrapalha o planejamento. Internamente, o Rubro-Negro tratava a Copa do Brasil como a última entre as prioridades do clube.

O treinador e a direção querem a conquista do Campeonato Brasileiro de 2025. A última conquista foi em 2020. O presidente Bap condicionou as premiações aos jogadores à conquista do título nacional. É essa taça que renderá mais bônus aos atletas.

O Flamengo, no entanto, não pretende dar o mesmo tratamento da Copa do Brasil à Libertadores. O técnico até chegou a poupar atletas na primeira fase da competição continental, mas enfrentou problemas e só conseguiu a classificação para as oitavas na última rodada.

Filipe Luís terá datas livres para focar na preparação do time e descansar seus jogadores. Ele precisará também comandar a adaptação dos quatro reforços recém-contratados e a recuperação de peças importantes que estão no departamento médico, como Danilo, Pulgar e De la Cruz.