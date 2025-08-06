Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Botafogo volta a vencer Bragantino e se garante nas quartas da Copa do Brasil

Partida aconteceu no Estádio Cícero de Souza Marques, na noite dessa quarta-feira (6)

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 06 de agosto de 2025 - 21:58

O sonho continua. Com uma atuação madura, o Botafogo venceu o Red Bull Bragantino de novo, desta vez por 1 a 0 no Estádio Cícero de Souza Marques, nesta quarta-feira (6/8), e se garantiu nas quartas de final da Copa do Brasil com um placar agregado de 3 a 0. É a primeira vez que o Glorioso alcança essa fase desde 2017.

Savarino marcou o gol alvinegro, com um passe luxuoso de Danilo no segundo tempo. O volante tinha acabado de entrar no lugar de Marlon Freitas, que precisou sair de ambulância após um choque de cabeça preocupante. O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil será na próxima terça, na sede da CBF.

