Capivara resgatada pela Guarda Municipal de Niterói foi reintegrada em área de Proteção Ambiental

Com a volta às aulas, uma capivara resolveu passear em uma creche no bairro da Engenhoca, nesta terça-feira (05). A equipe da Coordenadoria de Meio Ambiente (CMA) da Guarda Municipal de Niterói foi acionada pelo número 153 do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) da Prefeitura de Niterói e realizou o resgate, reintegrando o animal em área de Proteção Ambiental no Canal de Camboatá.

Os agentes da Guarda Municipal seguem um procedimento específico para cada tipo de ocorrência. Após serem acionados, os guardas capturam o animal, que, em seguida, tem suas condições físicas avaliadas pela equipe. Caso não apresente ferimentos, o animal é reintegrado à unidade de conservação mais próxima. Neste caso, a capivara estava em um local íngreme, porém apresentava boas condições físicas e foi levada ao seu habitat.

A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal orienta a população a não interagir com animais silvestres, para evitar ferimentos ou estresse, o que poderia resultar em agressões. Em casos de avistamento, a recomendação é entrar imediatamente em contato com a Guarda Municipal, pelo número 153 do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), para que o resgate seja realizado de forma correta. Os agentes são treinados e capacitados para a captura e reabilitação desses animais.

“Nossos agentes são treinados e sabem como agir com cada tipo de animal. Atuamos de uma forma específica e o local onde o animal foi solto é um dos escolhidos por nossas equipes para reintegrarmos vários animais silvestres e mantermos a fauna”, explicou o subinspetor da Guarda Municipal, Jociley Neves.

Entre as espécies mais resgatadas estão capivaras, corujas, gambás, tartarugas, cobras, gaviões, bichos-preguiça e tamanduás, entre outras. Após a captura, os animais passam por uma avaliação veterinária e, caso estejam bem, são devolvidos ao seu habitat natural nas unidades de conservação. Se apresentarem ferimentos ou estiverem debilitados, são encaminhados para instituições parceiras, como o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) ou o Instituto Vital Brazil, caso se trate de uma cobra venenosa.