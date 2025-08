Vasco fecha acordo com Rennes para contratação do atacante Andrés Gómez

O Vasco fechou a contratação do atacante Andrés Gómez, do Rennes, da França. O colombiano, de 22 anos, será emprestado ao Cruzmaltino por um ano. A transação envolve uma cláusula de opção de compra.

Depois de muita negociação, o clube carioca e o francês finalizaram o acordo de forma verbal. A expectativa é que o jogador chegue ao Rio de Janeiro nos próximos dias para poder fazer os exames médicos e assinar contrato.

A negociação demorou a ser concretizada por conta do valor que seria definido para a aquisição definitiva dos direitos econômicos do colombiano. O Rennes pagou 10 milhões de euros (65 milhões na época) para tirar Andrés Gómez do Real Salt Lake, há um ano. Os franceses não tinham interesse em reduzir o prejuízo no negócio com o Vasco.

Andrés Gómez apareceu no Millionarios, da Colômbia, em 2022. Ele foi vendido para o clube norte-americano por 3,5 milhões de dólares na época. Após duas temporadas na MLS, onde foi destaque com 30 participações em gols em 65 jogos, ele foi atuar na França.

Na última temporada do Campeonato Francês, Gómez atuou em 17 partidas, mas com baixa minutagem. Ele entrava sempre no final dos jogos.