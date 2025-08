Vasco começa agosto decisivo na briga contra o rebaixamento e por vaga nas quartas da Copa do Brasil

O Vasco inicia o mês de agosto com missões importantes para o restante de 2025. O clube não vence desde o retorno do calendário dos jogos. Por isso, o clube se aproximou da zona de rebaixamento do Brasileirão. Na Copa do Brasil, o Cruzmaltino segue vivo por uma vaga nas quartas de final. Além disso, o mês é o último com a janela de transferências aberta.

Mercado

Na janela, o Vasco busca um atacante de lado e um zagueiro. O diretor de futebol, Admar Lopes, viajou para Europa e busca destravar algumas negociações do clube. Um dos principais alvo para o setor ofensivo é Andrés Gómez, do Rennes, da França. O clube francês subiu a régua em relação aos valores e tem pedido números altos para a direção vascaína, que tenta diminuir a pedida para dar sequência à negociação.

O setor defensivo também é motivo de atenção da diretoria. Inicialmente, o Vasco não planejava um zagueiro. Mas, com a sequência de resultados negativos após a Copa de Clubes, voltou a considerar a contratação de um defensor. O Vasco esbarra no orçamento limitado para se reforçar. O único reforço confirmado até aqui é o volante Thiago Mendes, contratado sem custos.

Brasileirão

No Campeonato Brasileiro, o Vasco terá um mês de agosto fundamental na briga contra o rebaixamento. A equipe de Fernando Diniz terá sequência difícil no torneio, com seis jogos no mês, sendo quatro deles fora de casa.

O time de São Januário ocupa a 16ª posição, com 15 pontos, e tem a mesma pontuação do Santos, que abre o Z-4 do torneio. A última vitória do Vasco na competição foi apenas na 12ª rodada, contra o São Paulo, antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes.

O próximo compromisso é diante do Mirassol, neste sábado (02). A equipe realizou as últimas duas atividades no CT do CSA, em Maceió, após o confronto pela Copa do Brasil, e viaja na sequência para São José do Rio Preto para o duelo pelo Brasileirão.

Copa do Brasil

O planejamento inicial da diretoria colocava como prioridade da temporada a Copa Sul-Americana. Era a competição considerada mais acessível para ir longe e até conquistar um título, mas o clube foi eliminado ainda nos playoffs das oitavas de final para o Independiente del Valle.

A equipe, porém, ainda segue viva e em boas condições de avançar na Copa do Brasil. O Vasco terá pela frente o jogo de volta da Copa do Brasil diante do CSA, em São Januário, pelas oitavas de final. No jogo de ida, as equipes empataram por 0x0, em Maceió. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

A primeira semana decisiva de agosto terá seu primeiro ato já neste sábado (02), quando a equipe enfrenta o Mirassol, às 18h30, no estádio Maião. Na sequência, pela Copa do Brasil, a decisão da vaga contra o CSA acontece já na próxima quinta-feira (07), às 20h em São Januário.