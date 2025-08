Justiça irlandesa rejeita apelação de Conor Mcgregor em caso de estrupo

O lutador de MMA irlandês, Conor Mcgregor, teve o recurso rejeitado pela justiça de seu país em um caso em que ele é obrigado a pagar uma indenização de 250 mil euros (cerca de R$ 1,6 milhão) a uma mulher, identificada como Nikita Hand, que o acusa de agressão sexual. O irlandês tentava acabar com a obrigação de pagar a indenização.

O caso da agressão sexual aconteceu em um hotel em Dublin, na Irlanda, no dia 9 de dezembro de 2018. De acordo com a denúncia, Hand e uma amiga foram levadas por Mcgregor, inicialmente, até a cobertura do hotel após uma festa. Os três teriam ingerindo bebidas alcoólicas e drogas. Ao jornal britânico The Guardian, Nikita informou que foi levada a um quarto e estuprada pelo lutador.

Posteriormente, a mulher teve ferimentos constatados por uma unidade especializada. Conor afirmou que o sexo foi consensual e que não causou as lesões em Nikita, mas foi condenado pela justiça em novembro do ano passado.

Após o julgamento, Nikita Hand leu um comunicado à imprensa. “A todos os sobreviventes, sei o quanto é difícil, mas, por favor, não se calem… Vocês merecem ser ouvidos, também merecem justiça. Hoje, finalmente posso tentar seguir em frente e começar a me curar”, declarou na época.