Flamengo se prepara para receber Carrascal, que chega ao Rio na quarta-feira (30)

O Flamengo se prepara para receber o meia Carrascal. O clube começou a organizar, nesta segunda (28), a logística para a chegada do colombiano ao Brasil. O jogador chega ao clube para, em tese, disputar posição com Arrascaeta.

Jorge Carrascal chega ao Rio na próxima quarta-feira (28). O Rubro-Negro aguardava a liberação do Dínamo Moscou para organizar a chegada do jogador. Carrascal embarca para o Brasil em voo de Moscou via Dubai. Ele deixa a Rússia, faz escala em Dubai e desembarca no Rio na tarde de quarta.

O clube carioca e o meia colombiano entraram em acordo há algum tempo. A negociação com o clube russo passou por alguns entraves, como forma de pagamento, comissão a empresários e reposição. Há 11 dias, o Rubro-Negro se acertou com o Dínamo Moscou e ficou aguardando o fim da negociação entre os russos e Atlético-MG pelo meia Rubens.

A pedido do Dínamo, o Flamengo participará do pagamento dos russos ao Atlético-MG pela compra de Rubens. Boa parte do valor referente à compra de Carrascal será depositado ao clube mineiro. O Rubro-Negro finalizou a negociação em 12 milhões de euros (R$ 77,5 milhões na cotação atual), valor semelhante a transação entre o Galo e os russos.

O colombiano foi o primeiro alvo do Flamengo nesta janela, mas os entraves fizeram o clube carioca finalizar outras negociações primeiro. O Rubro-Negro já anunciou o meia Saúl e o lateral-direito Emerson Royal. Além deles, o atacante Samuel Lino chega ao Rio na terça-feira (29) para assinar o contrato.