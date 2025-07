Fluminense faz proposta pelo meia Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns

O Fluminense fez uma proposta pela contratação pelo meio-campista Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns, da África do Sul, na tarde desta segunda-feira (28). No momento, o Tricolor aguarda a resposta dos sul-africanos para seguir na negociação. O jogador foi adversário do Tricolor na rodada final da fase de grupos da Copa do Mundo de clubes.

A diretoria tricolor recebeu a sinalização positiva por parte do atleta e avançou na negociação. Lucas é brasileiro, mas nunca chegou a atuar profissionalmente no país.

Lucas Ribeiro tem dois empresários. Um atua mais no Brasil e o outro no continente africano. Durante a Copa, houve uma sondagem do Flu ao jogador, mas a resposta foi negativa, já que ele se encaminhava para ser vendido para um clube do Catar. A proposta, no entanto, não foi formalizada, o que reabriu o caminho para o clube carioca.

Além de Lucas Ribeiro, o Fluminense tem em curso negociações com os atacantes Vitinho e Hinestroza. O primeiro, que está livre no mercado após deixar o Al-Ettifaq (Arábia Saudita), tem a proposta em mãos e ainda não deu resposta. O segundo, que pertence ao Atlético Nacional, da Colômbia, tem negociações estagnadas por desacordos financeiros e de inclusão de jogadores.