Com Admar Lopes na Europa, Vasco tenta acelerar buscas por reforços

Admar Lopes viajou para negociar com possível reforço do Vasco - Foto: Matheus Lima/Vasco

O diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, viajou para a Europa para resolver pendências pessoais, mas também alguns problemas do Vasco. Ele foi à Portugal e fará uma parada na França, para acelerar conversas com Andrés Gomez, do Rennes.

O Vasco havia recuado na negociação com o colombiano. Isso porque inicialmente o clube francês recusou uma proposta de empréstimo do clube. Após uma conversa, os franceses deram sinal verde para a possibilidade de ceder o jogador e debater as condições do Cruzmaltino.

Os clubes buscam um consenso sobre o modelo de negócio. Há duas opções para o desfecho: empréstimo com opção ou obrigação de compra prevista no contrato. A diretoria vascaína toca a negociação com otimismo.

O jogador é uma indicação de Admar Lopes. Ele surgiu no Millionarios, da Colômbia, em 2022 e foi vendido para o Real Salt Lake, dos Estados Unidos, por 3,5 milhões de dólares na época. Após duas boas temporadas, ele foi negociado com o Rennes, da França.

Na última quinta-feira (24), em coletiva de imprensa com mais de duas horas de duração, o CEO Carlos Amodeo reconheceu que o clube não tem recursos para realizar grandes contratações e reforçou que precisará ser assertivo no mercado.

"Temos capacidade para fazer grandes investimentos na janela? Não, não temos. Isso significa que não vamos trazer outros jogadores como fizemos Thiago Mendes? Provavelmente não vai significar isso, mas vamos buscar alternativas através de atletas livres, empréstimos e situações pontuais que o mercado possa nos oferecer enquanto a janela estiver aberta."