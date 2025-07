Fluminense faz proposta pelo atacante Vitinho, que passou por Botafogo e Flamengo

O Fluminense tem interesse no atacante Vitinho, que foi revelado pelo Botafogo e atuou também no Flamengo. O clube já fez uma proposta ao jogador, que está sem clube desde que deixou o Al-Ettifaq.

Aos 31 anos, ele chegaria ao Tricolor sem custos de transferências para reforçar o ataque, já que não tem vínculo com nenhum time neste momento. O clube já havia tentado a contratação do jogador antes da Copa do Mundo de Clubes.

Naquele momento, Vitinho se mostrou reticente sobre voltar ao Rio de Janeiro. Além do Flu, um clube da Arábia Saudita também entrou em contato com o staff do atleta com uma oferta financeira substancial.

Vitinho não é visto como reposição a perda de Jhon Arias. Internamente, entende-se que é preciso trazer um nome mais jovem e que terá um custo de aquisição e impacto imediato no grupo.

Renato Gaúcho aprova a contratação do atacante. Eles trabalharam juntos no Rubro-Negro. O período em que estiveram juntos foi um dos que o atacante teve maior destaque em sua passagem pela Gávea.

Revelado pelo Botafogo, Vitinho defendeu o Flamengo por cinco temporadas antes de ser vendido para o Al-Ettifaq. No rival rubro-negro foram 214 partidas, 29 gols e 33 assistências. Foi bicampeão do Brasileirão, da Libertadores, além de ter conquistado uma Recopa Sul-Americana e um Supercopa do Brasil.

Na Arábia Saudita, o atacante disputou 72 partidas no total, somando passagens por Al-Ettifaq e Al-Shabab. Foram 13 gols e 10 assistências.