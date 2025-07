Thiago Mendes é relacionado pelo Vasco para viagem e confronto diante do Inter, pelo Brasileirão

Thiago Mendes pode fazer sua estreia pelo Vasco no domingo (27) - Foto: Divulgação

O volante Thiago Mendes foi relacionado pelo Vasco para o duelo contra o Internacional, no Beira-Rio, no domingo (27). O jogador poderá fazer sua estreia pelo Cruzmaltino.

Ele é o único reforço contrato pelo clube nesta janela de transferências e pela primeira vez estará à disposição do técnico Fernando Diniz. Por outro lado, o treinador não poderá contar com Philippe Coutinho e GB, que seguem no departamento médico, e João Victor, suspenso.

Após uma boa semana de treinamentos, Thiago Mendes ganhou uma vaga entre os relacionados. O volante não deve ser titular, mas estará no banco de reservas como opção para Diniz.

Quem também estará a disposição é o zagueiro Lucas Freitas. Ele contraiu uma gripe e ficou de fora do compromisso do clube contra o Del Valle, no meio de semana, pela Copa Sul-Americana.

O Vasco visita o Internacional neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 17ª rodada do Brasileirão.