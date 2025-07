Vasco reverte transfer ban na Fifa e volta a poder contratar jogadores

O Vasco conseguiu reverter a punição de transfer ban que havia sofrido da Fifa e agora pode voltar a contratar jogadores. Uma semana atrás, o clube foi impedido pela entidade máxima do futebol de registrar novos atletas por conta de uma dívida com o Newell's, da Argentina, pela contratação do volante Sforza.

A liberação do clube se deu por estar em processo de recuperação judicial. No início de junho, a Fifa determinou que o Vasco pagasse US$ 2,3 milhões líquidos ao clube argentino, além de US$ 345 mil de multa para não sofrer transfer ban (cerca de R$ 15 milhões no total).

O clube já havia sido punido anteriormente por uma dívida com o Nantes, da França, pela compra do atacante Adson. Assim como da vez anterior, o Vasco tratou a punição como questão de tempo. Como está em processo de recuperação judicial, o Cruzmaltino não podia efetuar pagamentos a credores em função do regime.

Pelas regras do regime de recuperação judicial, cujo pedido de ingresso foi aceito pela Justiça em fevereiro, o Vasco não pode realizar pagamentos a credores fora do escopo processual. A única exceção é o que o Vasco deve de luvas e premiações aos jogadores do atual elenco, que são tratados na ação como "credores colaboradores".

Confira a nota oficial do Vasco sobre a suspensão do transfer ban da Fifa:

"O Vasco da Gama informa que, por decisão da FIFA, foi suspensa a sanção de registration ban anteriormente aplicada em decorrência de processo movido pelo clube argentino Newell’s Old Boys. A decisão da entidade máxima do futebol considera a condição legal da Vasco da Gama SAF, atualmente em processo de recuperação judicial no Brasil, o que inviabiliza a imposição da penalidade. O entendimento da FIFA está alinhado às normas do seu próprio Código Disciplinar. Com isso, o Vasco está plenamente autorizado a registrar novos atletas em âmbito nacional e internacional. O clube reafirma seu compromisso com a transparência e a condução responsável de sua reestruturação, respeitando tanto a legislação brasileira quanto os regulamentos internacionais do futebol."