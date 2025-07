Cuiabano repete gol no fim e mostra capacidade ofensiva após continuar no Botafogo

Cuiabano marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Sport, no domingo (20) - Foto: Vitor Silva/Botafogo

A vitória do Botafogo sobre o Sport, por 1x0, no domingo (20), pelo Campeonato Brasileiro, teve um roteiro já visto recentemente. O gol do lateral-esquerdo Cuiabano, nos acréscimos do segundo tempo, fora de casa, já havia acontecido neste ano.

Naquela ocasião, o jogador marcou diante do Carabobo, pela Libertadores, e ajudou na classificação para a as oitavas de final da competição. Cuiabano está nos planos do clube como lateral, mas não esquece o passado como atacante na base e quer continuar honrando suas origens.

"Com o professor Renato Paiva joguei um tempo de extremo, então, fico brincando com meus parceiros de trabalho que sou atacante. Finalizo bastante, chego muito na área. O professor está nos conhecendo um pouco mais, agora vai ter uma semana cheia de trabalho. Que a gente possa trabalhar firme e melhorar os detalhes que sempre tem para melhorar. É o mais importante para nós."

Com Davide Ancelotti, novo treinador, ainda se adaptando ao elenco, Cuiabano aparece novamente para mostrar sua capacidade ofensiva. Com Paiva, ele atuou de ponta em esquema com dobra de laterais pela esquerda, junto com Alex Telles.

No decorrer do trabalho do técnico italiano, o desejo interno é que Cuiabano retorne à lateral, brigando por vaga com Telles e Marçal. Mas isso não muda a frequência que ele se lança ao ataque e se envolve no setor ofensivo no decorrer do jogo.

A boa fase de Cuiabano despertou o interesse do futebol europeu. O Nottingham Forest estava de olho no lateral, mas o acerto não saiu. O clube inglês levou o atacante Igor Jesus e o zagueiro Jair do Glorioso. O Brighton também quis, fez proposta, mas o clube carioca rejeitou.

Nos bastidores, prevalece o desejo de Cuiabano de permanecer no Botafogo. O lateral entende que o melhor cenário para sua carreira no momento é a continuidade do vínculo com o Alvinegro, que não tem o atleta como uma peça à venda. O contrato entre as partes vai até dezembro de 2028.