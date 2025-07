Em baixa com Fernando Diniz, Puma Rodríguez pode deixar o Vasco

O lateral-direito Puma Rodríguez pode estar de saída do Vasco. Após duas temporadas e meia em São Januário, o jogador está sem prestígio com o técnico Fernando Diniz. Ele acabou não sendo relacionado para o último compromisso do clube, contra o Grêmio, no sábado (19).

O uruguaio se aproxima do fim do ciclo com a camisa vascaína. A tendência é que o clube e o jogador busquem um acordo de rescisão imediata, o que deixaria Puma livre no mercado para assinar com outro clube. O contrato com o Vasco vai até dezembro e ele atuou em apenas cinco jogos no Brasileirão.

Puma, de 28 anos, viu recentemente as conversas por renovação com o Cruzmaltino estagnarem. Ele gosta de jogar no Vasco e desejava estender seu contrato, mas ao mesmo tempo precisa de mais minutos em campo para ser lembrado nas convocações da seleção do Uruguai.

Nesta temporada, Puma Rodríguez atuou em 16 jogos pelo Vasco, apenas quatro deles como titular. Ao ser perguntado sobre o motivo de ter deixado Puma e Maurício Lemos fora até do banco de reservas contra o Grêmio, Diniz respondeu: "Escolha minha (as ausências) do Puma e do Maurício Lemos, pelo que enxerguei nos treinamentos. Resolvi deixar de fora, não vou me alongar em relação a isso."

No Vasco desde janeiro de 2023, Puma Rodríguez tem 93 partidas disputadas pela equipe, com seis gols e seis assistências.