Fluminense busca reforços para quebrar jejum de vitórias sem Arias no Brasileirão

O Fluminense precisará de soluções rápidas para sobreviver sem o colombiano Jhon Arias. O jogador foi vendido para o Wolverhampton, da Inglaterra. E os resultados do Tricolor sem o colombiano são preocupantes.

A marca negativa aumentou após a derrota para o Flamengo, no domingo (20), por 1x0. O Flu não sabe o que é vencer sem Arias em campo, em uma partida do Brasileirão, há quase dois anos. O clube procura reforços para a posição do ídolo.

A última vez que o Fluminense conseguiu uma vitória sem Jhon Arias em campo, foi no dia 22 de novembro de 2023, no triunfo por 1x0 sobre o São Paulo, no Maracanã, pela 32º rodada do Brasileirão.

De lá para cá, são 13 jogos sem poder contar com o colombiano. O retrospecto é péssimo: são 10 derrotas e três empates. O aproveitamento é de apenas 7,69%. O clube debate reforços para mudar isso o quanto antes.

Marino Hinestroza, do Atlético Nacional, é o nome da diretoria. Mas a negociação está parada. A equipe de Medellín quer a inclusão do atacante Serna no negócio, além de pedir um alto valor para que as conversas destravem.

Após a derrota para o Flamengo, o técnico Renato Gaúcho também falou que tem conversado com a diretoria do Fluminense por reforços, mas ressaltou a dificuldade de encontrar um nome que agrade devido as condições financeiras do clube.

"Tenho conversado bastante com o presidente sobre reforços, mas sempre cai naquela dificuldade financeira. Já é difícil encontrar jogador. Quando encontra, foge do patamar financeiro do Fluminense. Você vê que muitos clubes querem contratar e é difícil encontrar os jogadores. E os clubes que têm dinheiro é óbvio que saem na nossa frente", disse Renato.