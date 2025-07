Filipe Luís comenta volta de Pedro depois de clássico no Maracanã

O lance do jogo que garantiu a vitória do Flamengo sobre o Fluminense, neste domingo (20), no Campeonato Brasileiro, foi um feito para o centroavante Pedro, e marca o seu retorno aos campos após uma série de polêmicas sobre seu desempenho e que resultaram em seu afastamento por opção técnica. Em meio a isso, a volta do jogador para os campos do Maracanã foi tema da entrevista do técnico Felipe Luís.

“Sobre o Pedro, já falei na outra coletiva. É assunto encerrado. Não tem polêmica nenhuma. Sou o mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz um gol. O futebol te dá essas oportunidades. Não existe ninguém mais importante que a equipe. A equipe precisou e precisou do Pedro. Gostei não só do gol, mas da forma como se comportou defensivamente, o brilho recuperado. Precisamos muito dele e estamos muito felizes. Muito mesmo”, disse o técnico do Rubro Negro.

É importante relembrar que Filipe Luís havia se referido ao comportamento do jogador durante os treinos, como “lamentável” e “beirou o ridículo”, porém afirmou que contava com Pedro para a temporada.

Depois do jogo vitorioso, o jogador explicou que o seu desempenho foi afetado após o vazamento de mensagens de um integrante do departamento de futebol do clube, divulgadas pelo portal “UOL”, onde é mencionado que o Flamengo estaria aberto a negociações sobre Pedro.

O técnico Filipe Luís, foi questionado novamente sobre o tema, mas não respondeu qual o posicionamento que o integrante da diretoria deveria ter, como pedir desculpas publicamente ao atleta como pedido por Pedro.

“Eu não quero polêmica. Quero falar do jogo. Não tenho nenhum problema com o Pedro. Recuperou o brilho, fez o gol. Ninguém mais quer falar desse assunto”, disse o técnico.

Série A

Após a vitória deste domingo, o clube Rubro Negro atingiu os 30 pontos e permanece brigando por um lugar na liderança com o Cruzeiro, que já acumula 33 pontos, além de um jogo a mais.

Situação bem diferente do Fluminense, que agora está tendo que lidar com a segunda derrota consecutiva e apenas 20 pontos, porém com 13 jogos disputados. O clássico deve ocorrer novamente na próxima quarta-feira (23), pela 16ª rodada do Brasileirão.