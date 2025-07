Botafogo pode negociar o volante Danilo Barbosa com o Fortaleza

Vivendo um mal momento na temporada, o Fortaleza deseja reforçar o elenco e busca nomes no mercado. Um atleta que interessa o time nordestino é o volante Danilo Barbosa, de 29 anos, que atua no Botafogo. A equipe realizou uma proposta por empréstimo até o fim do ano pelo jogador.

Na atual temporada, Danilo atuou em 14 jogos, distribuídos em Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão, Copa Libertadores e Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O atleta já é conhecido do treinador Renato Paiva, contratado para assumir o time após a demissão de Vojvoda.

Na temporada passada, times como Santos e RB Bragantino tentaram tirar o jogador do Botafogo, mas ele optou por continuar no clube carioca.

Leia também:

Influenciadora engravida do enteado durante gravação de conteúdo adulto



Policia Civil prende chefe do Comando Vermelho do Pará em comunidade no Rio de Janeiro



Ao todo, Danilo atuou em 109 jogos pelo Alvinegro e marcou 7 setes. Ele foi campeão Brasileiro e da Libertadores em 2024.