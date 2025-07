Wolverhampton oferece a Árias salário menor do que ele ganha no Fluminense

O meia-atacante Jhon Arias, do Fluminense, terá uma redução salarial caso a negociação com o Wolverhampton, da Inglaterra, se concretize. A proposta do clube inglês é menor que o salário do colombiano no Tricolor.

Os valores não foram divulgados, mas especula-se que haja uma diferença significativa do que o atleta recebe no clube carioca atualmente. Porém, Arias tem o sonho de jogar na Inglaterra e está disposto a reduzir o salário para atuar na Europa.

Ele tem o maior salário do elenco do Fluminense desde fevereiro, quando teve seu contrato renovado. Arias, inclusive, passou a ser o jogador mais bem pago da história do Tricolor. O clube não desejava se desfazer do colombiano, inclusive apresentou um projeto para fazê-lo um dos maiores ídolos do clube.

Leia também:

▶ Cerca de 640 crianças participam desta edição do 'Tô de Férias na Escola', em Niterói

▶ Maricá promove 8ª feira de adoção de cães e gatos neste sábado (19)

Negociação de Arias

O Fluminense se reuniu com as partes envolvidas para tratar do assunto na última segunda-feira (14) e recusou a proposta de 20 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões) pelo atleta. Em resposta, os ingleses informaram que farão uma nova oferta em breve.

O Fluminense exigiu algumas condições para fechar a transferência, tanto para o Wolverhampton, quanto para o Patriotas, equipe colombiana que detém 50% dos direitos econômicos do atleta. Sem o sinal positivo de ambas as partes, recusou a oferta.

O envolvimento do Patriotas na negociação acontece porque o Fluminense deseja ficar com uma maior fatia da operação. O clube detém 50% dos direitos econômicos de Arias, e o Tricolor tentou comprar a outra metade ao longo dos anos. Porém, o clube não quis vender.