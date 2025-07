Vasco enfrenta o Independiente del Valle, fora de casa, no primeiro jogo dos playoffs da Sul-Americana

O Vasco começa a decidir seu destino na Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira (15), contra o Independiente del Valle, do Equador, em Quito. É o jogo de ida dos playoffs da competição e acontece no Olímpico Atahualpa, às 21h30 (horário de Brasília). O time equatoriano manda normalmente seus jogos no estádio Banco Guayaquil, mas precisou mudar de local já que o estádio está cedido para a disputa da Copa América Feminina. O jogo da volta, em São Januário, acontece na próxima terça (22) no mesmo horário.

Os comandados de Fernando Diniz não conseguiram a vaga direta para às oitavas de final da Copa Sul-Americana, terminando a fase de grupos na segunda posição do Grupo G. Após a parada para a Copa do Mundo de Clubes, o Vasco voltou a campo no sábado (12), mas o desempenho foi ruim e saiu derrotado no clássico contra o Botafogo por 2x0.

O Cruzmaltino deve entrar em campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas, Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Garré (Alex Teixeira); Nuno Moreira, Rayan e Vegetti.

Já o Del Valle chega à esta fase do torneio após terminar a Libertadores em terceiro no Grupo B e não avançar de fase. O clube está invicto há nove partidas, com cinco vitórias e quatro empates. Os "Rayados" são os líderes do Campeonato Equatoriano, com 40 pontos, quatro a mais que a LDU.

O técnico Javier Rabanal deve ter o seguinte onze inicial: Guido Villar; Matías Fernández, Mateo Carabajal, Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Ronald Briones, Juan Cazares; Darwin Guagua, Emerson Pata e Claudio Spinelli.

A arbitragem para o confronto é peruana. Apita o jogo Kevin Ortega, com os assistentes Michael Orue e Jesús Sánchez. O VAR será operado por Joel Alarcon.