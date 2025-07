Flamengo tem interesse na contratação do atacante argentino Taty Castellanos, da Lazio

O Flamengo está interessado na contratação do atacante argentino Taty Castellanos. O jogador atualmente defende a Lazio, da Itália. A negociação, no entanto, envolve valores considerados altos e não é simples de acontecer.

Segundo e 'ge', as conversas estão em estágio embrionário. O Rubro-Negro precisaria convencer a equipe italiana, que recentemente deu indícios de que não tem interesse em se desfazer do atleta. A imprensa estrangeira noticiou em junho que a Lazio gostaria de valores entre 35 e 40 milhões de euros (em reais, entre R$ 227 milhões e R$ 259 milhões) para liberar o argentino.

Aos 26 anos, Castellanos viria para ocupar a posição que tem Pedro e Juninho como opções. Os dois atacantes andam sem prestígio com a comissão técnica, e a intenção do Flamengo é trazer um jogador com características diferentes, que atenda o estilo de jogo do técnico Filipe Luís.

Na última temporada, Castellanos somou 14 gols e cinco assistências pelo clube italiano. Ele jogou cinco anos no New York City FC, dos Estados Unidos, e passou pelo Girona, da Espanha, antes de se transferir para a Lazio, em 2023.

A contratação de Castellanos coloca ainda mais em xeque o futuro de Pedro no Flamengo. O jogador foi duramente criticado por Filipe Luís em entrevista no sábado (12), depois de ter ficado fora da relação para o jogo contra o São Paulo. Ele também não foi relacionado para enfrentar o Santos, nesta quarta (16). Os empresários do camisa 9 estão dispostos a buscar outro destino para ele.