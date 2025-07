Pedro fica fora da lista de relacionados do Flamengo para enfrentar o São Paulo

O atacante Pedro, do Flamengo, está fora da partida contra o São Paulo. O camisa 9 não participou do treinamento coletivo da manhã desta sexta-feira (11), no Ninho do Urubu. Ele fez atividades à parte e não aparece entre os relacionados por Filipe Luís para o duelo.

O comandante rubro-negro e seus auxiliares estão insatisfeitos com a participação de Pedro nos treinamentos. No entendimento da comissão técnica, a performance do atacante está abaixo da esperada. A opção por deixá-lo de fora do jogo contra o clube paulista acontece em meio a dias turbulentos na relação entre jogador e clube.

Na semana passada, segundo o UOL, Flamengo gostaria de receber uma boa proposta para vender Pedro, o que causou enorme mal-estar no clube, já que a informação saiu de uma conversa com um integrante do departamento de futebol.

Internamente, é sabido que a comissão técnica gostaria de um atacante com mais mobilidade. O técnico Filipe Luís considera importante a pressão na saída de bola do adversário e acredita que não tem no elenco alguém com o perfil para essa função.

A partida contra o São Paulo é a primeira do Flamengo após a Copa do Mundo de Clubes. Pedro foi titular da equipe na competição apenas nos jogos contra Espérance e Los Angeles FC. Contra o Chelsea, ele entrou apenas aos 46 minutos do segundo tempo e não saiu do banco no jogo contra o Bayern de Munique, que eliminou o Rubro-Negro.