Jhon Arias, do Fluminense, é procurado pelo Wolverhampton, da Inglaterra

Arias foi destaque do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Destaque do Fluminense durante a Copa do Mundo de clubes, o colombiano Jhon Arias termina a competição valorizado. E o craque do Tricolor já atraiu os primeiros olhares. O Wolverhampton, da Inglaterra, tem interesse no meia-atacante.

Representantes do clube inglês entraram em contato com a direção do Flu para ter mais informações e sinalizaram que enviarão uma proposta pelo jogador nos próximos dias. O clube carioca, claro, não deseja perder o atleta que tem contrato até o meio de 2028.

Arias já sinalizou, no passado, que tem o sonho de atuar na Premier League. Outros clubes europeus e da Arábia Saudita também buscaram detalhes sobre a situação do colombiano, mas o Wolverhampton é quem mais demonstra interesse até o momento.

A procura dos Wolves aconteceu antes do duelo das oitavas de final, contra a Inter de Milão. Não existe um preço definido pelo Fluminense para ouvir propostas. Antes da renovação, havia um acordo entre as partes para que o clube abrisse negociações em caso de uma aproximação de equipes da Europa.

A melhor proposta recebida pelo Fluminense até hoje foi do Zenit, de cerca de 12 milhões de euros, recusada pelo jogador. Arias tem 229 partidas com a camisa do Fluminense, com 47 gols e 55 assistências.