Niterói entrega certificações para selecionados no Edital Ativos Culturais 3

A Prefeitura realizou, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, uma solenidade em reconhecimento aos 300 contemplados na chamada pública do Edital Ativos Culturais 3 - Foto: Divulgação

O Theatro Municipal de Niterói foi palco de um encontro especial para a classe artística local. A Prefeitura realizou, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, uma solenidade em reconhecimento aos 300 contemplados na chamada pública do Edital Ativos Culturais 3. A iniciativa, que distribuiu certificados para todos os selecionados, reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento das políticas culturais locais e a valorização da produção artística da cidade.

Lançado em 2024, o Edital Ativos Culturais valoriza a produção cultural já existente, apoiando o licenciamento de obras prontas para ampliar sua circulação e garantir maior acesso ao público. Ao contemplar linguagens diversas — como música, podcast, fotografia, literatura e jogos — o edital promove o reconhecimento das expressões culturais locais, respeita os direitos autorais e preserva a autonomia dos criadores. Essa ação reforça a efetivação do direito à cultura, previsto na Constituição Federal, ao assegurar inclusão social, diversidade e fortalecimento da identidade comunitária.

“O edital é uma forma concreta de garantir os direitos culturais, reconhecendo e valorizando o trabalho dos artistas e produtores locais. Ao apoiar a circulação das obras já produzidas, ampliamos o acesso da população à diversidade cultural de Niterói e fortalecemos a cidadania por meio da cultura”, complementa o secretário municipal das Culturas, Leonardo Giordano.

Durante o evento, conduzido pelo ator Armando Babaioff e pela artista niteroiense Helena Hamam, os presentes celebraram a pluralidade da cena cultural da cidade. A cerimônia contou ainda com a participação da banda sob regência do maestro Marcelo Sader e um pocket show da cantora Nanda Garcia. Também marcou presença a gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Sixel Neves, que destacou a importância das políticas públicas de fomento à cultura como instrumentos de desenvolvimento e inclusão.

A programação contou com recepção com acolhimento aos selecionados e música ambiente; entrega oficial dos certificados com apresentações artísticas e pronunciamentos institucionais, fortalecendo o diálogo e a integração entre os agentes culturais.