Philippe Coutinho é o primeiro 'cria' do Vasco a vestir a camisa 10 desde 2018

Philippe Coutinho rescindiu seu contrato com o Aston Villa, da Inglaterra, e firmou um vínculo definitivo com o Vasco até junho de 2026. Agora, o cria da Colina usará a camisa 10 do clube.

O número estava com o francês Dimitri Payet, que teve seu vínculo encerrado e deixou a mais simbólica camisa vascaína momentaneamente sem dono. Com Coutinho herdando a camisa 10, o Vasco volta a ter um jogador feito na base do clube a usar o número. A última vez tinha acontecido em 2018, com Evander.

Na época, Evander tinha apenas 19 anos quando assumiu a 10 vascaína. Na temporada seguinte, ele foi vendido ao Midtjyllan, da Dinamarca. Hoje ele atua na MLS, dos Estados Unidos, defendendo o Cincinnati.

Todos eles são herdeiros da camisa de Roberto Dinamite, maior ídolo da história do clube. Com o número nas costas, ele defendeu a camisa cruz-maltina por mais de 20 anos entre idas e vindas e marcou 708 gols, mais do que qualquer outro jogador.