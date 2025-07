Flamengo encaminha contratação do atacante irlandês Mikey Johnston

O Flamengo encaminhou a contratação do atacante irlandês Mikey Johnston, do West Bromwich, que está na segunda divisão do futebol da Inglaterra. O valor gira em torno de 5 milhões de libras (cerca de R$ 37 milhões) e bonificações por metas alcançadas pelo atleta. A informação foi inicialmente publicada pelo veículo britânico Express & Star.

Aos 26 anos, Mikey é destro e gosta de atuar como ponta-esquerda, mas também costuma jogar pelo lado direito. Em sua última temporada, ele disputou 41 jogos e marcou três gols, além de cinco assistências por sua equipe.

Mikey Johnston foi formado pelo Celtic, da Escócia. Ele nasceu em Glasgow, mas atua pela seleção da Irlanda. Ele tem passagens pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, em 2022 e desde 2023 está no West Bromwich.

A melhor temporada do irlandês foi em 2023, quando chegou ao clube inglês em segundo empréstimo do Celtic. Na ocasião, foram 20 jogos, com sete gols e duas assistências. Na carreira, são 181 jogos e 26 gols marcados.

Essa era uma das prioridades do Flamengo na temporada. O clube está no mercado por um meia para revezar com Arrascaeta, e o escolhido é Carrascal. A negociação está avançada e deve ser anunciada na abertura da janela.

O Rubro-Negro também busca um camisa 9. O nome ventilado é o de Facundo Colidio, do River Plate, mas o atacante optou por renovar seu contrato com o clube argentino e frustrou os planos do Flamengo.