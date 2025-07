Tricolores fazem a festa e comemoram a classificação da equipe por bares de Niterói

Tricolores que moram em Niterói se reuniram nos bares da Rua Nóbrega, em Icaraí, para assistir a vitória do Fluminense, pelo placar de 2 a 1, em cima do Al-Hilal, pela Copa do Mundo de Clubes. A torcida foi à loucura com os gols marcados por Martinelli e Hércules, que levaram a equipe às semifinais da competição.

No primeiro tempo, Martinelli abriu o placar com um belo chute no ângulo do goleiro Bono, após rebatida da defesa adversária. O torcedor Caio Felix, de 30 anos, falou sobre o sentimento de a equipe ser o time que estava representando o Rio de Janeiro nas quartas de final do Mundial.

"Lava a alma, porque tem que entender que essa camisa é pesada, essa camisa é grande. É a garra desde 2009, onde a gente tinha 1% de chance de sair do rebaixamento. A gente teve menos de 1% de chance de chegar onde a gente tá e agora a gente tá numa semifinal", afirmou.

A torcedora Amanda Martins, de 26 anos, falou sobre a relação dela com o Fluminense. "Eu comecei a torcer desde que sou criança, por conta da minha família. Meu avô é tricolor, meu pai é tricolor, então eu não tive opção".

Na volta para o segundo tempo, logo nos primeiros minutos, o Al-Hilal empatou a partida com um gol do brasileiro Marcos Leonardo. A partida era tensa, mas o Fluminense continuava atacando a equipe Saudita.

O técnico Renato Gaúcho realizou mudanças no tricolor e o volante Hércules, que tinha saído do banco, foi quem marcou o gol para dar a vantagem à equipe no jogo. O Al-Hilal partiu pra cima e tentou de tudo para empatar, mas não conseguiu vazar nem a defesa ou o goleiro Fábio, que no auge de seus 44 anos, impediu duas chances claras de gol nos minutos finais do jogo.

O tricolor Nathan Nunes, de 20 anos, falou sobre o sentimento do torcedor após a classificação. "É bizarro o Fluminense chegar a semifinal do Mundial com Everaldo de camisa 9, é histórico. A gente vai pegar o Chelsea, só quero eliminar europeu".

Quando perguntado sobre a equipe que gostaria enfrentar em uma possível final, o torcedor foi sucinto: "Vai vir Real Madrid, pode vir tranquilo que a gente vai passar, a camisa vai pesar", afirmou.

Com a classificação, a equipe carioca irá embolsar R$ 117,6 milhões de reais. Agora o tricolor espera a definição entre Palmeiras e Chelsea, que se enfrentam nesta sexta-feira (4), às 22h da noite, para saber quem será seu adversário na semifinal da Copa do Mundo de Clubes.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca