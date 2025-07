Kaio Pantaleão ganha vaga na defesa do Botafogo com saída de Jair

Com a saída de Jair, vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra, o Botafogo perdeu um titular que vinha com boas atuações. Com isso, a solução imediata se tornou um reforço recém-chegado. E esse filme já aconteceu no Alvinegro nesta temporada.

No começo do ano, Bastos se lesionou gravemente. Então, Jair, que tinha acabado de chegar, se tornou titular. Agora é a vez de Kaio Pantaleão. Ele preenche a vaga deixada pelo jovem zagueiro que não atuará mais no clube carioca.

Com a saída do jogador de apenas 20 anos, o Botafogo retorna a um cenário de escassez de zagueiros destros. Bastos operou o joelho esquerdo nesta semana e tem retorno previsto apenas para outubro. A estimativa de recuperação é de cerca de três meses, o que tira o angolano nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

Leia também:

▶ Família de Juliana Marins desiste de cremação e opta por sepultamento

▶ Homem é preso por invasão de casas em Niterói vinte minutos após ganhar liberdade

Quando Jair ficou de fora do duelo contra o Estudiantes na Libertadores, o então técnico Renato Paiva escolheu Danilo Barbosa improvisado do lado direito da zaga. David Ricardo pode jogar nas duas posições, mas tem a esquerda como preferência, o que o coloca como reserva imediato de Barboza. O jovem Serafim foi utilizado apenas uma vez, em partida que o Glorioso atuou com reservas.

Neste cenário, a titularidade recai sobre Kaio, um desejo antigo da diretoria do Botafogo que se realizou em 2025. O zagueiro era monitorado pelo departamento de scout desde 2022, mas as partes só chegaram a um acordo em fevereiro deste ano. No Krasnodar, da Rússia, se destacou por não jogar apenas como zagueiro, sendo também uma opção de primeiro volante e lateral-direito.

Kaio estreou pelo Botafogo diante do Palmeiras, em jogo que marcou a eliminação alvinegra na Copa do Mundo de Clubes, no último sábado. Foram 37 minutos em campo, substituindo Jair a partir do fim do segundo tempo e na prorrogação.