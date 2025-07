Fluminense enfrenta o Al-Hilal em busca da vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes

O Fluminense joga nesta sexta-feira (04), às 16h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita, buscando uma vaga na semifinal da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

O Tricolor chega com confiança para o duelo. Os comandados de Renato Gaúcho venceram a Inter de Milão, por 2x0, na segunda (30). A boa atuação encheu os torcedores de esperança para continuar fazendo história na competição. O clube carioca está invicto há dez partidas.

Renato deve levar o seguinte Flu a campo: Fábio, Ignácio (Canobbio), Thiago Silva e Freytes; Samuel Xavier, Martinelli, Bernal, Nonato e Fuentes; Arias e Cano.

Leia também:

▶ Família de Juliana Marins desiste de cremação e opta por sepultamento

▶ Homem é preso por invasão de casas em Niterói vinte minutos após ganhar liberdade

A equipe árabe vem de vitória expressiva nas oitavas de final. O clube do técnico Inzaghi, recém-chegado no cargo, bateu o poderoso Manchester City por 4x3 em um jogo eletrizante. O treinador italiano estreou na competição e ainda não perdeu: são quatro jogos, com duas vitórias e dois empates.

A provável escalação do Al-Hilal é a seguinte: Bono, Koulibaly Rúben Neves e Renan Lodi; Cancelo, Kanno, Nasser Al Dawsari, Milinkovic-Savic e Moteb; Malcom e Marcos Leonardo.

A arbitragem da partida decisiva é da Holanda. Apita o jogo Danny Makkelie, auxiliado por Hessel Steegstra e Jan de Vries.