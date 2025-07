Pulgar passará por cirurgia após fratura no pé e desfalca o Flamengo

Pulgar passará por cirurgia no pé direito e será desfalque no Flamengo - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O volante Erick Pulgar, do Flamengo, passará por uma cirurgia para corrigir a fratura que sofreu no pé direito durante a derrota para o Bayern, por 4x2, nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. Ele será operado na quinta-feira (03), no Chile.

O chileno deixou o gramado ainda na primeira etapa da derrota no último domingo (29). A fratura no pé direito foi confirmado após exames realizados ainda nos Estados Unidos. Pulgar já teve a mesma lesão em seus primeiros meses no clube. Na ocasião, ele ficou 60 dias de fora até retornar aos relacionados.

Na chegada do Rubro-Negro ao Brasil, na terça (1º), o volante deixou o Aeroporto do Galeão de cadeira de rodas. Ele passou por exames também no Brasil para confirmar a necessidade da cirurgia.

O elenco do Fla terá quatro dias de folga e se reapresenta no sábado (05) de manhã, no Ninho do Urubu. Líder do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem compromissos contra o São Paulo, dia 12 de julho no Rio, e contra o Santos, dia 16 de julho na Vila Belmiro.

Confira o comunicado do Flamengo sobre Pulgar:

"Após retornar ao Rio de Janeiro na terça-feira (1°), o meio-campista Erick Pulgar foi submetido a novos exames de imagem (ressonância magnética e tomografia computadorizada), que confirmaram fratura no quinto metatarso do pé direito, mesma região onde o atleta já havia sofrido uma lesão em 2023.

De acordo com o planejamento estabelecido pelo Departamento Médico do Clube de Regatas do Flamengo, a indicação de tratamento é cirúrgica. O procedimento será realizado no Chile, já nesta quinta-feira (3), onde o atleta iniciará imediatamente seu processo de recuperação."