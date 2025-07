Bastidores do Fluminense mostram discurso emocionado de Thiago Silva antes de classificação

O Fluminense divulgou, nesta quarta-feira (02), os bastidores da vitória por 2x0 sobre a Inter de Milão, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O vídeo ganhou destaque pela fala inflamada do capitão Thiago Silva.

O zagueiro recordou a perda do padrasto em 2014, pouco depois da derrota brasileira por 7x1 para a Alemanha. Ele chorou ao lembrar que durante a Copa, na época, não visitou o padrasto, que foi fundamental para seguir sua carreira de jogador.

O camisa 3 do Tricolor pediu para que os companheiros "não deixem nada para depois" no discurso antes do duelo contra os italianos. Vale lembrar que Thiago não esteve em campo na derrota brasileira, em 2014. Ele estava suspenso e desfalcou o Brasil na ocasião.

Leia também:

➣São Gonçalo faz ações de conscientização sobre hepatites virais

➣ Ação policial no Almerinda tem tiroteio e três toneladas de barricadas removidas; vídeo

"Eu quero dizer um negócio com vocês. Pensei durante a noite, durante ontem. Sobre entregar tudo lá dentro. De não deixar para depois o que a gente pode fazer agora. Não espera, de acordo com o jogo, falar o que eu poderia ter feito. Não. Eu me emociono porque vocês vão entender um pouco. Em 2014, estavam disputando a Copa do Mundo no Brasil. Em um dos dias lá de folga, fui para casa. Chegou meu padrasto, que é o cara que me fez hoje ser o Thiago Silva. Ele estava doente, eu não sabia a gravidade da doença. Eu não sabia. Voltei para Seleção, acabou da forma que acabou (7 a 1 para a Alemanha). Ele foi internado, eu fui para Paris. Comecei de novo a minha pré-temporada", disse Thiago Silva, que completou:

"Em um dos primeiros jogos do campeonato, minha esposa me liga e fala: "seu padrinho morreu". Sabe o que eu quero dizer com isso: eu não fui ver ele no hospital porque eu achei que ele ia sair. O que eu quero dizer: não deixa de fazer lá dentro o que a gente pode fazer agora, não deixa para depois porque não dá tempo. Aproveita o momento e desfruta com alegria, mas com responsabilidade. Dito isso, a gente precisa acabar com 11. Não leva essa coisa para o lado desleal, seja leal com os caras, mas compita com os cara para car***. Temos que competir com os caras, está bom? Que Deus abençoe."

O Fluminense agora encara o Al-Hilal nas quartas de final da Copa de Clubes. O duelo acontece nesta sexta-feira (04), às 16h, no Camping World Stadium, em Orlando.