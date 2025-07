Freytes aprova novo esquema no Fluminense e destaca entrosamento com Thiago Silva

O Fluminense conseguiu grande vitória na segunda-feira (30) sobre a Inter de Milão, por 2x0, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. O resultado chamou a atenção no mundo todo e deixou o clube carioca em evidência.

O sucesso na partida diante da equipe italiano se deu bastante pelo bom desempenho defensivo. Em uma nova formação, com três zagueiros, o Tricolor não foi vazado pelo vice-campeão da Champions League.

"Jogamos muito bem. Creio que temos muito a melhorar ainda. Temos que incorporar alguns jogadores que estão voltando. Estamos crescendo como grupo e jogando muito bem. Temos um elenco grande que todos respondem quando entram. Vamos precisar de todos, porque a competição é grande, tanto aqui quanto no Brasil também", afirmou Freytes, zagueiro do Flu.

Leia também:

▶ CDL Niterói comemora a primeira edição do Prêmio Mérito Lojista

▶ Justiça concede guarda provisória do filho a Murilo Huff

O zagueiro se firmou como dupla do capitão e ídolo do clube, Thiago Silva. O defensor foi titular tanto no começo do ano, com Mano Menezes, como agora, com Renato Gaúcho. O argentino foi criticado no início, mas vem em crescimento de produção e ganhando confiança.

No duelo das oitavas de final, pela primeira vez no clube o camisa 22 atuou em uma trinca, ao lado de Thiago Silva e Ignácio, que atuou pelo lado direito. Ele ressaltou a importância de ter o ídolo tricolor ao lado passando orientações.

"Estamos tranquilo ali atrás. Thiago fala o tempo todo. Não preciso falar da carreira dele e tudo que conquistou. É um prazer jogar com ele e com todos os meus companheiros. Todos tem muita história e experiência. É escutar, entender que está nos ajudando porque estamos pegando experiência. Isso nos dá tranquilidade. É desfrutar e tentar conquistar com ele."