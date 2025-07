Empréstimo de Almada ao Lyon chega ao fim e argentino volta a ser atleta do Botafogo

O empréstimo do argentino Thiago Almada para o Lyon terminou no dia 30 de junho. Com isso, o meio-campista voltou a ser atleta do Botafogo. Mas isso não deve fazê-lo voltar a vestir a camisa do clube carioca.

Destaque no clube francês e na seleção da Argentina, Almada está valorizado no futebol europeu. O desejo do jogador é seguir no velho continente. Ainda não se sabe se ele continuará no Lyon ou se atuará por outra equipe.

O Botafogo e o staff de Almada aguardam uma definição sobre a situação do rebaixamento do Lyon no Campeonato Francês para que seja resolvido quais os próximos passos da carreira do argentino. Caso o clube francês seja de fato rebaixado para a segunda divisão, Almada deve ser vendido. Em caso de permanência, ele pode ser comprado pelo próprio Lyon.

O Glorioso também trabalha em busca da contratação de um novo técnico. O restante da delegação que estava na disputa da Copa de Clubes, nos Estados Unidos, chega ao Rio nesta terça (1º). Textor, porém, não chegará ao Brasil nesse momento. Ele trata, junto da cúpula de futebol do clube, a apuração de nomes para o cargo.