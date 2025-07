Com Textor mais próximo, Botafogo deve ter prioridade na busca de reforços

John Textor está mais presente no dia a dia do Botafogo - Foto: Vítor Silva/Botafogo

O empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, está mais presente no cotidiano do clube carioca. Seu primeiro ato foi a demissão do técnico Renato Paiva, menos de 48 horas após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes.

Textor renunciou ao comando do Lyon e prometeu seguir mais próximo no dia a dia do Glorioso. Para dar mais atenção ao Botafogo, ele deve ser visto com maior frequência no Brasil. Depois das conquistas da Libertadores e do Brasileirão em 2024, ele só veio ao país em fevereiro de 2025.

Na época, ele anunciou a contratação de Paiva, horas antes do jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana, contra o Racing, no Nilton Santos. Após a derrota, o empresário afirmou que não ligava para o que chamou de "copas de marketing" e criticou o imediatismo no calendário brasileiro.

Com a proximidade na rotina do Alvinegro, a presença de Textor deve influenciar ainda mais em decisões no futebol do clube.

O Lyon vive crise financeira grave e, por isso, foi rebaixado à segunda divisão do Campeonato Francês. Com a renúncia de Textor à presidência da equipe francesa e o anúncio da bilionária Michelle Kang como sua substituta, crescem as chances de que Textor priorize investir quantias maiores no Botafogo. O clube brasileiro está, no momento, no mais alto escalão da rede multi-clubes do dirigente e tem maior potencial de alavancar a holding.

Isso porque a Eagle Football opera com um sistema de caixa único, e quaisquer valores de transações envolvendo os times do grupo ficam à disposição de outras instituições da rede. Na prática, maiores aportes no Botafogo visando o sucesso esportivo podem levar a maiores arrecadações, sejam elas de premiações ou venda de atletas em destaque, o que, supostamente, favoreceria todos os envolvidos.

O Botafogo, após a eliminação na Copa de Clubes, desembarca no Rio de Janeiro nesta terça-feira (1º), por volta das 22h (horário de Brasília). O grupo principal terá alguns dias de folga e se reapresentará no Espaço Lonier, na próxima segunda, dia 7 de julho.