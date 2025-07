Comitê Paralímpico Brasileiro realiza Meeting com mais de 220 atletas no Cefan

Promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o Meeting Paralímpico 2025 será disputado no próximo sábado (5), às 8h, no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (Cefan), na Penha, Zona Norte do Rio. Voltado a pessoas com deficiência física, visual ou intelectual, o evento reunirá mais de 220 atletas de atletismo, natação e bocha. O Governo do Estado, por meio da Suderj, é parceiro do CPB na iniciativa.

O Meeting Paralímpico tem o objetivo de desenvolver o paradesporto em todo o território nacional, com a participação de novos talentos e atletas de elite. Entre 2021 e 2023, reunia provas de atletismo, natação e halterofilismo, sendo que cada cidade sediava disputas de, pelo menos, uma dessas modalidades.

O objetivo é desenvolver o paradesporto em todo o território nacional | Foto: Divulgação

"O Meeting Paralímpico é mais do que uma competição. É um símbolo da inclusão e da superação de limites. A SUDERJ tem orgulho de contribuir para o fortalecimento do esporte paralímpico no Rio de Janeiro e agradece ao CPB pela parceria de excelência", afirma o presidente da SUDERJ, Marcos Santos.