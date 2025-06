Flamengo fecha a primeira fase da Copa de Clubes contra o Los Angeles FC

O Flamengo já está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. E o Rubro-Negro também já assegurou a primeira colocação de sua chave. O duelo desta terça-feira (24) contra o Los Angeles FC, às 22h (horário de Brasília), encerra a primeira fase do clube.

Os comandados de Filipe Luís foram os primeiros a garantir a vaga para o mata-mata. Com uma rodada de antecedência, o Fla carimbou a vaga, já que leva vantagem no confronto direto contra os dois que poderiam alcançar sua pontuação: Espérance e Chelsea. Com isso, o técnico rubro-negro pode mexer no time para poupar e testar novas opções.

O Fla deve entrar em campo da seguinte forma: Rossi; Varela, Danilo (João Victor), Léo Ortiz e Alex Sandro; Evertton Araújo, Allan e Luiz Araújo (Wallace Yan); Michael, Cebolinha e Pedro.

A equipe norte-americana já está eliminada da competição. O Los Angeles perdeu seus dois primeiros compromissos, para o Chelsea por 2x0 e para o Espérance por 1x0. Com isso, resta cumprir tabela contra o clube brasileiro.

O Los Angeles tem a provável escalação desta forma: Lloris, Sergi Palencia, Long, Segura, Hollingshead, Tillman, Igor Jesus, Delgado, Martínez (Ordaz), Giroud (Ebobisse) e Bouanga.

A arbitragem é toda do Catar. Quem apita é Salman Falahi. Os assistentes são Ramzan Al Naemi e Majdi Al Shammari.