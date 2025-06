Everaldo tem apoio interno no Flu e pode ser titular na última partida da fase de grupos da Copa de Clubes

O atacante Everaldo, do Fluminense, vive uma situação diferente por conta de suas atuações na Copa do Mundo de Clubes. O camisa 9 teve boas atuações nas duas primeiras rodadas, na avaliação interna do clube, mas desperdiçou boas oportunidades de marcar, o que incomodou os torcedores.

No último jogo, diante do Ulsan, os tricolores chegaram a cantar "Chuta, Everaldo". A comissão do Flu vê o bom desempenho, a importância tática do centroavante, a capacidade de abrir espaços, a pressão na saída de bola e o auxílio no jogo de costas.

Após a vitória sobre o Ulsan, Renato Gaúcho pediu que a torcida abrace o jogador para que ele ganhe confiança: "O que peço para o nosso torcedor é que dê força para o Everaldo. O jogador sempre procura dar o máximo de si. É difícil estar sendo cobrado em campo e ter confiança e tranquilidade para jogar. O Everaldo pode não estar aparecendo muito para o torcedor, mas ele tem aparecido muito para o time. Eu tenho dois centroavantes em quem confio totalmente: o Cano e o Everaldo. O Everaldo entrou muito bem, não fez gol, mas fez as jogadas, participou, ajudou, deu trabalho para o adversário."

"Tem horas que eu até acredito que ele tem que chutar. No jogo contra o Borussia, eu falei que ele poderia ter jogado a bola por cima do goleiro ou, pelo menos, ter tentado. Ele deu a bola para o Canobbio e deixou ele na cara do gol também. Às vezes falta confiança por causa dessa cobrança", concluiu Renato.

Eve pode até ser titular na partida final da fase de grupos, contra o Mamelodi Sundowns, na próxima quarta-feira (25), às 16h. Um empate coloca o Fluminense nas oitavas de final da Copa de Clubes.