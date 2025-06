Vasco tem novo empréstimo até o fim do ano como plano B para a permanência de Philippe Coutinho

O contrato de Philippe Coutinho com o Vasco vai até a próxima segunda-feira (30). O clube aguarda um desfecho na possível rescisão de contrato do meia com o Aston Villa, dono dos seus direitos. A direção vascaína já tem um plano B em pauta.

O Cruzmaltino já cogita um novo empréstimo do camisa 11 até o fim do ano. Com isso, Coutinho seguiria no Vasco até dezembro de 2025. Em janeiro de 2026, o jogador poderia assinar um pré-contrato com clube carioca.

O clima interno é de otimismo. Além de apostar também no desejo de Philippe Coutinho de continuar no Rio de Janeiro. O meia inaugurou recentemente o Instituto Philippe Coutinho, que foi um principais pontos que motivaram seu retorno ao Brasil.

Coutinho também quer continuar no Vasco e tem uma ótima relação com Fernando Diniz. O camisa 11 é considerado como uma peça-chave do esquema do treinador para a sequência da temporada, na qual o time terá as disputas do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

O Vasco e o estafe de Coutinho têm otimismo por um final feliz porque acreditam que o Aston Villa não irá dificultar um novo empréstimo, caso a rescisão não aconteça. O jogador abriu mão de bastante dinheiro para vir ao clube carioca, o que facilitou a vida dos ingleses, que precisavam aliviar a folha salarial. A boa relação entre as partes tende a ajudar nas negociações.