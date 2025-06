Treino do Flamengo em Atlantic City é suspenso por ameaça de raio e temporal

O treino do Flamengo nesta quarta-feira (18) foi suspenso por conta da ameaça de chuva e raios na região. O campo de treino do clube carioca fica na Universidade de Stockton, em Atlantic City.

Jogadores e profissionais da comissão técnica do Rubro-Negro foram orientados a entrarem nos carros no local até que uma nova orientação de segurança fosse passada. Após o protocolo e uma melhora nas condições climáticas, o treino foi retomado.

A ordem é evacuar lugares abertos se a tempestade de raio cai a menos de 15 quilômetros do local. Foi acionado protocolo, todos saíram de campo, mas como não houve mais raios dentro de 30 minutos, voltaram para a atividade. Se o raio cai na mesma distância, o protocolo se repete.

Leia também:

▶ Polícia Civil prende primeiro envolvido no assassinato de PM em Guapimirim

▶ FICCO/RJ cumpre mandados contra suspeito de lavar dinheiro para organização criminosa

Antes, houve um alerta do serviço de meteorologia dos Estados Unidos em relação a possíveis tempestades em função do forte calor no local. Na sexta (20), o Flamengo enfrenta o Chelsea, às 15h (horário de Brasília), na Filadélfia. A previsão é de tempo quente e temperatura na casa dos 30 graus, podendo passar dos 33 graus.

A equipe carioca não é a primeira a ser afetada pelas condições climáticas. O jogo entre Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, válido pela primeira rodada do grupo F da Copa do Mundo de Clubes, o mesmo de Fluminense e Borussia Dortmund, foi adiado por mais de uma hora devido a questões climáticas nesta terça-feira.

Nesta quinta, o jogo do Palmeiras também foi paralisado por conta de previsão de tempestade.