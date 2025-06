Novo diretor do Vasco busca renovação de atletas importantes

O novo diretor de futebol do Vasco, Admar Lopes, chegou ao clube na noite de segunda-feira (16) e já iniciará seu trabalho nos próximos dias. Entre as primeiras missões, o dirigente cuidará de renovações de contrato que se encerram em breve.

O Vasco tem nomes importantes em reta final de contrato. Além de Philippe Coutinho, que negocia sua rescisão com o Aston Villa, da Inglaterra, outros seis atletas tem vínculo até o final deste ano: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Paulinho, Alex Teixeira, Jair e Mauricio Lemos.

No momento, o maior desafio está na renovação de contrato com Léo Jardim. O goleiro tem proposta nas mãos, mas ainda não aceitou renovação contratual até 2030, com aumento de salário. O Cruzmaltino já teve algumas propostas rejeitadas anteriormente.

Leia também:

▶ São Gonçalo decreta ponto facultativo quinta (19) e sexta-feira (20)

▶ Niterói debate futuro da população idosa na 2ª Conferência Municipal de Direitos

Admar tem boa relação com o goleiro vascaíno e com seu empresário, Paulo Pitombeira. O diretor de futebol vascaíno trabalhou com Jardim no Lille, da França, e no Boavista, de Portugal.

As conversas com o lateral Puma Rodríguez também não avançaram pelo lado do jogador. Ele tem sido reserva no Vasco e quer atuar com mais frequência, mirando a Copa do Mundo de 2026 pelo Uruguai.

A situação do volante Paulinho é positiva. As conversas caminharam e de forma amistosa. O Vasco quer o jogador. Com Jair, a situação passa pelo aval de Fernando Diniz. O técnico pediu a permanência do atleta, mas ainda vai analisar se vale uma renovação de contrato por mais tempo.

Alex Teixeira e Mauricio Lemos não conversam com o Vasco. Ao que tudo indica, o clube não tem interesse em aumentar o vínculo do meia-atacante. Com o zagueiro, a diretoria aguarda com paciência, já que existe uma cláusula de renovação automática por metas.